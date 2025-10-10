ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ç¼áÊü¡¡½êÂ°»öÌ³½êÀ¼ÌÀ¡ÖÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé(26)¤È¤È¤â¤ËÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àè·î24Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï10ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±Æü¡¢±óÆ£¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ò¥é¥¿¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´û¤Ë¡¢ÊóÆ»Åù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢±óÆ£·ò¿µ¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Åù¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï2009Ç¯¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢16Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤Ç½é¼ç±é¡£17Ç¯¥Õ¥¸·Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡×¡¢23Ç¯±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡Èþ¤·¤¤Èà¡Áetetnal¡Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦½ÂÂô½¨Íº¤ò±é¤¸¤¿¡£