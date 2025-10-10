¸øÌÀÅÞÃæ±û´´»ö¡¦°Ëº´¿Ê°ì»á¡¢¡ÈÏ¢Î©²ò¾Ã¡É¤Ë¡¢¡Ö»Ù»ý¼Ô¤«¤é¡Ø¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é½½Ê¬¤Ê²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞÃæ±û´´»ö¤Î°Ëº´¿Ê°ì»á¤¬¡¢¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¼«Ì±¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤¹°Ëº´¿Ê°ì¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡°Ëº´»á¤Ï¡¢Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êª²Á¹â´Þ¤á¤Æ¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤ÈËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÉé¤±¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÉé¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤ª¶â¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢À¯¼£²È¤À¤±²¿É´Ëü¤â¤ÎÉÔµºÜ¤ÇÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¯¤é¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¤«¤é¼«Ì±¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡¦ÉÔËþ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«¸øÀ¯¸¢¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Î©¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²ÁÃÍ¤ÎÁ´Á³°ã¤¦ÅÞ¤¬°ì½ï¤ËÏ¢Î©ÁÈ¤ó¤Ç»ÍÈ¾À¤µª¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÉý¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë°Æ¤ò¤º¤Ã¤Èºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢26Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤¤²Ã¸º¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤é¤É¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤À¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤È¤¦¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢1Êâ1Êâ¿Ê¤à¤±¤É¡¢·ë¶É¤¸¤ê¤¸¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎã¤¨¤Ð¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢5¿Í¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤Ï¡¢Ã¯¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡Øã´¤¬ºÑ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¡£»ä¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤¬º£1ÈÖÀ¯¼£¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»Ï©Àþ¤ÎÌò³ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊü´þ¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë