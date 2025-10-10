¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÎÅÀ!! ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È2-2¥É¥í¡¼¤Î¿¹ÊÝJ¡¢ºÇ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
[10.10 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡iOSÈÇ¤ª¤è¤ÓAndroidÈÇ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥²¥¥µ¥«¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½Ð¾ìÁª¼ê¤òºÎÅÀ¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÎÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ç¡Ø7.16¡Ù¡£2°Ì¤Ï¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤Ç¡Ø6.99¡Ù¡¢3°Ì¤Ï¥Á¡¼¥à1ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿FW¾®Àî¹Ò´ð¡¢¾åÅÄ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Ç¡Ø6.68¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëºÎÅÀÊ¿¶Ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§ÀèÈ¯
GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð 5.85
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä 5.22
DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´ 5.71
DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð 5.42
MF 14 °ËÅì½ãÌé 6.68
MF 8 ÆîÌîÂó¼Â 6.02
MF 10 Æ²°ÂÎ§ 5.18
MF 17 ÅÄÃæÊË 5.34
MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ 6.40
MF 21 º´Ìî³¤½® 6.99
FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð 6.68
¢§ÅÓÃæ½Ð¾ì
MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ 6.55
MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£ 4.94
MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª 5.97
FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ 5.75
FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤ 7.16
MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ 6.05
