[10.10 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È2-2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£

¡¡iOSÈÇ¤ª¤è¤ÓAndroidÈÇ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥²¥­¥µ¥«¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½Ð¾ìÁª¼ê¤òºÎÅÀ¡£¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é»î¹ç½ªÎ»30Ê¬¸å¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÎÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ºÇ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ç¡Ø7.16¡Ù¡£2°Ì¤Ï¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿MFº´Ìî³¤½®¤Ç¡Ø6.99¡Ù¡¢3°Ì¤Ï¥Á¡¼¥à1ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿FW¾®Àî¹Ò´ð¡¢¾åÅÄ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Ç¡Ø6.68¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëºÎÅÀÊ¿¶Ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢§ÀèÈ¯

GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð 5.85

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä 5.22

DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´ 5.71

DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð 5.42

MF 14 °ËÅì½ãÌé 6.68

MF 8 ÆîÌîÂó¼Â 6.02

MF 10 Æ²°ÂÎ§ 5.18

MF 17 ÅÄÃæÊË 5.34

MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ 6.40

MF 21 º´Ìî³¤½® 6.99

FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð 6.68

¢§ÅÓÃæ½Ð¾ì

MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ 6.55

MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£ 4.94

MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª 5.97

FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ 5.75

FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤ 7.16

MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ 6.05

¡¡iOSÈÇ¤ª¤è¤ÓAndroidÈÇ¤Î¡Ö¥²¥­¥µ¥«¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òºÎÅÀ¤·¤è¤¦!