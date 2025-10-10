89Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡¢90+4Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì!! Àä¹¥Ä´FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Æ±ÅÀÃÆ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬44Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç8Àï8È¯¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÃË¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£45+4Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éMF°ËÅì½ãÌé¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Çµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2-2¤Î¥É¥í¡¼¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¹¥Ä´¤òÂåÉ½¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤±¤Éº£¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡4Æü¸å¤Î14Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£º£¸å¤â¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æµ®½Å¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬44Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Ü¤ìµå¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¹¥Ä´¤òÂåÉ½¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤±¤Éº£¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡4Æü¸å¤Î14Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£º£¸å¤â¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æµ®½Å¤Ê»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£