¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤Ç»Ë¾åºÇÂ®2·åÆÀÅÀÅþÃ£¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡ÖÀµÄ¾Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼«¿Ø¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
[10.10 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬µ¤Ç÷¤Î¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢AÂåÉ½ÄÌ»»11»î¹çÌÜ¤Ç10ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î2·åÆÀÅÀÅþÃ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡¢¾®Àî¤¬MFº´Ìî³¤½®¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¥Ö¥ìµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¯Éâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀµÄ¾Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼«¿Ø¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤à¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢°Õµ¤¹þ¤ßÄÌ¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î¸å¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¤¬¶á¤Å¤¯¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÈà¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾®Àî¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¡¢8¤«·î¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËè»î¹çÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬µ¤Ç÷¤Î¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢AÂåÉ½ÄÌ»»11»î¹çÌÜ¤Ç10ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬µÏ¿¤·¤¿12»î¹ç10¥´¡¼¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î2·åÆÀÅÀÅþÃ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡¢¾®Àî¤¬MFº´Ìî³¤½®¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¥Ö¥ìµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¯Éâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤½¤Î¸å¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¤¬¶á¤Å¤¯¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÈà¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾®Àî¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤ò¤®¤é¤Ä¤«¤»¡¢8¤«·î¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËè»î¹çÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£