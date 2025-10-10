¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥¤¥äー¥«¥Õ¤òÉÕ¤±¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¤¤¿Åß¤ÎÁõ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª´é¡×¤ÎÀ¼
»¨»ï¡Ønon-no¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥Î¥ó¥Î¡Ù11·î¹æ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¥¤¥äー¥«¥Õ¤È¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤Ä¤±¤¿Åß¤ÎÁõ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Õー¥É¤òÈï¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¥·¥ç¥Ã¥È①～②
È¯ÇäÃæ¤ÎÆÃÊÌÈÇ11·î¹æÉ½»æ¤Ç¾¾Â¼¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤ÎÀÚÂØ¥Þ¥Õ¥éー¤ò´¬¤¡¢¥¤¥äー¥«¥Õ¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢Ìµ¹¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥Õー¥É¤òÈï¤ê¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿»ïÌÌ¤Î´ë²è¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£