¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¥×¥Á¥é¥ÞDX¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖG¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Î©ÂÎ¹½À®
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤è¤ê¡Ö¥×¥Á¥é¥ÞDX ¥´¥¸¥é-1.0¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥×¥Á¥é¥ÞDX ¥´¥¸¥é-1.0¡×(9,900±ß)
¹ñÆâ³°¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃÂê¤Î¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥×¥Á¥é¥ÞDX¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¿¥Á¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëDX¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖG¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Î©ÂÎ¹½À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¸ÍÅç¤Î¸â¼¤Íå¡¢µ¡Íë¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¾õÂÖ¤â¸ú²ÌÅª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¥¹¥¿¥Á¥å¡¼¤Î·èÄêÈÇ¤Ç±Ç²è¤Î¶½Ê³¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.
