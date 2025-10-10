ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ê»ñÎÁ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

2025Ç¯9·î30Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾»Î¡Ê40Âå¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°ì»þÅª¤Ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¡¢±¿Å¾Áàºî¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÒÆâÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ­±¿Å¾»Î¤Ï¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î30Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÈ¯¿·È¡´ÛËÌÅÍ¹Ô¤­¤ÎËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ39¹æ¡×¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê±üÄÅ·Ú¤¤¤Þ¤Ù¤Ä～ÌÚ¸ÅÆâ±Ø´Ö¡Ë¤Î²¼¤ê¸ûÇÛ¤Ç»þÂ®160¥­¥í°Ê¾å½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÞÂ®¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¾å¤ê¸ûÇÛ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ö¥ìー¥­¤Ï¼«Æ°²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾»Î¤¬²ÃÂ®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þ»þÂ®36¥­¥í¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤È¤­¡¢±¿Å¾»Î¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÏºÇ¹â»þÂ®160¥­¥í¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÄãÂ®ÅÙ¤Îµ¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¼Ö¾¸¤¬±¿Å¾»Î¤Ë¼ÖÆâÅÅÏÃ¡£

¤½¤Î²»¤Ç±¿Å¾»Î¤Ï°Õ¼±¤ò²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿Å¾¤âÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÚ¸ÅÆâ±Ø¤ò30ÉÃÃÙ¤ì¤ÆÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê¹ï¤Ç¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ50¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¾èÌ³Á°¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï±¿Å¾»Î¤ÎÂÎÄ´¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¤äÌô¤ÎÉþÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±¿Å¾»Î¤Ï2016Ç¯10·î¤Ë¤â¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¤ÆÂçÉý¤Ë¸ºÂ®¤µ¤»¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¼ÒÆâ¤Ç¤Î½¢¶Èµ¬Â§°ãÈ¿¤Ë¤âÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢º£¸å¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£