ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç°Õ¼±Äã²¼¡Ö¤Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾»Î2ÅÙ¤â¡Ä¼Ö¾¸¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤Ï¢Íí¡¡JRËÌ³¤Æ»
2025Ç¯9·î30Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾»Î¡Ê40Âå¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°ì»þÅª¤Ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¡¢±¿Å¾Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ±¿Å¾»Î¤Ï¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î30Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÈ¯¿·È¡´ÛËÌÅÍ¹Ô¤¤ÎËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ39¹æ¡×¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê±üÄÅ·Ú¤¤¤Þ¤Ù¤Ä～ÌÚ¸ÅÆâ±Ø´Ö¡Ë¤Î²¼¤ê¸ûÇÛ¤Ç»þÂ®160¥¥í°Ê¾å½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÞÂ®¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢±¿Å¾»Î¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÏºÇ¹â»þÂ®160¥¥í¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÄãÂ®ÅÙ¤Îµ¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¼Ö¾¸¤¬±¿Å¾»Î¤Ë¼ÖÆâÅÅÏÃ¡£
¤½¤Î²»¤Ç±¿Å¾»Î¤Ï°Õ¼±¤ò²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿Å¾¤âÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÚ¸ÅÆâ±Ø¤ò30ÉÃÃÙ¤ì¤ÆÄÌ²á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê¹ï¤Ç¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤¿¾èµÒ50¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾èÌ³Á°¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï±¿Å¾»Î¤ÎÂÎÄ´¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¤äÌô¤ÎÉþÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±¿Å¾»Î¤Ï2016Ç¯10·î¤Ë¤â¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¤ÆÂçÉý¤Ë¸ºÂ®¤µ¤»¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤Î½¢¶Èµ¬Â§°ãÈ¿¤Ë¤âÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢º£¸å¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
¥Í¥¸,
²£ÉÍ,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È