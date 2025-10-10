¤ªÉô²°¤ò¿¯Î¬¡ª¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤È¡Ö¥¿¥Þ¥ÞÆóÅùÊ¼¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤è¤ê¡Ö¤ªÉô²°¤ò¿¯Î¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥±¥í¥í¡¿¤ªÉô²°¤ò¿¯Î¬¤Ç¤¹¤¥ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¿¥Þ¥Þ¡×(³Æ4,950±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¤ªÉô²°¤ò¿¯Î¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥±¥í¥í¡¿¤ªÉô²°¤ò¿¯Î¬¤Ç¤¹¤¥ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¿¥Þ¥Þ¡×(³Æ4,950±ß)
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éºòÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¿·ºî¤â·èÄê¤·¤¿¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤È¡Ö¥¿¥Þ¥ÞÆóÅùÊ¼¡×¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¾¦ÉÊ²½¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤Æ¤Æ¤ò°®¤ë¤È¡¢¥â¡¼¥ÉÀÚÂØ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó70°Ê¾å¤Î¥Ü¥¤¥¹¤òÅëºÜ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¥±¥í¥í¤ä¥¿¥Þ¥Þ¤¬¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ø¤ó¤¸¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤ë²»¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÊÖ»ö¡£¥±¥í¥í¤ä¥¿¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¦¤¿¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¡£¥±¥í¥í¤Ï¡Ö¥±¥í¥Ã¡ª¤È¥Þ¡¼¥Á(¾®ÂâVer.)¡×¡¢¥¿¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Ï¤Ã¤Ä¤±¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¶¤ê»Ò¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤Ë¤¹¤ë¤È¿²¤Á¤ã¤¦¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¡¢¿¶¤ë¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ê¤Õ¤ê¥â¡¼¥É¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥±¥í¥í¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¿¥Þ¥Þ¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥±¥í¥í¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥Ñ¥Á¥Ã¤È¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)µÈºê´Ñ²»¡¿KADOKAWA¡¦·à¾ìÈÇ¥±¥í¥í·³ÁâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
