¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì)¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½(Æ±37°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Á°È¾26Ê¬¤ËFW¾®Àî¹Ò´ð(28¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤¬¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ßÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤(27¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢AÂåÉ½ÄÌ»»10ÅÀÌÜ¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8·î¤Ë»àµî¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î12»î¹ç¤òÈ´¤¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î11»î¹ç¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àî¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¤·¤¿¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾ï¡¹¼«Ê¬¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£(2016Ç¯¤Ë)¥¸¥å¥Ó¥í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤â¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£