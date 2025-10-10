ÆàÎÉ vs V»°½Å¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª »î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Èー¥¯¥·¥çー¤â
¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÎÆàÎÉ¥É¥êー¥Þー¥º¤¬8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÞî±¡¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆàÎÉ¸©À¸¶ð·´»°¶¿Ä®¤ÎFSS35¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ç¡¢13:00¤Ë»î¹ç³«»Ï¤À¡£º£»î¹ç¤Ï¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢5¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ê5¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï15ÅÀ¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ¼«Í³ÀÊ¤È¤Ê¤ê²Á³Ê¤Ï1,000±ß¤À¤¬¡¢»°¶¿Ä®Ì±¤È¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤À¡£¡Ê¸½½»½ê¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¦³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨É¬¿Ü¡Ë10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅöÆü¤Î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï11:00¤Ë³«¾ì¡¢12:25¤«¤é¤Ï¥É¥ê¥Á¥¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤ÎÁª¼ê¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ø¤Ï¡¢º£Â¼µ®É§¡¢ÃæÅÄÎ¼¡¢ËÜÂ¿½Ù¡¢¾®ÎÓ¿ð¼ù¤Î4Áª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¡£