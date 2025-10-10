10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¦DJ¾¾±Ê¡¦¥Ï¥Ê¥³²¬Éô¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎÂç¿Íµ¤»¨ÃÌ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¤«¤é3½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯9·î～2022Ç¯9·î¤Þ¤ÇÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»¨ÃÌ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊüÁ÷¤¬¶õ¤¤¤¿2Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³ÆÊýÌÌ¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤Ø¤È²þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ10·î¸ÂÄê¤Ç¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡½Ð±é¼Ô¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢²¬ÉôÂç¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¢DJ¾¾±Ê¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î4¿Í¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡È¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¡É¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÃçÎÉ¤·¡ÖÍ§Ã£¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤Ë¡£º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤âÌÀ¤ë¤¯¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Æー¥Þ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¨¡¨¡¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¡õ10·î¸ÂÄêÊüÁ÷¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬´ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦4¿Í¤ÎÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥Èー¥¯¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Q. µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´µ×´Ö¡§¤³¤Î3¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¹ç¤¨¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥«¡§¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
Q.10·î18Æü¡¢25ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ï¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´µ×´Ö¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈ½»¤µ¤ó¤ÈÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¾±Ê¡§ÌÌÇò¤½¤¦¡ª
²¬Éô¡§ºÇ¹â¡£
º´µ×´Ö¡§OP¤ÏËÍ¤é¤À¤±¤Ç¹¥¤¤ËÃý¤Ã¤Æ¡¢ÃæÈ×¤«¤éµÈ½»¤µ¤ó¤ÈÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤½¤¦¡×¤Ê2¿Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÏÃ¤·¤¿¤¤´¶¤¸¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡©
¾¾±Ê¡§¤¤¤ä～¡¢³Î¤«¤Ë¤Ê¡£¾¡¼ê¤Ë²¶¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£
¥¦¥¤¥«¡§¾¡¼ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë
¾¾±Ê¡§¡ÖÊ¬¤«¤ë¤ï～¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éÍ¾·×¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
º´µ×´Ö¡§¥Ù¥¹¥È¤Ê¥²¥¹¥È¤À¤Í¡£
¾¾±Ê¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Q. ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²¬Éô¡§¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤â¶Ã¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥«¡§½é²ó¤«¤é¤â¤¦5Ç¯¡£·ÝÇ½³¦¤âÀ¤¤ÎÃæ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤«¤éAI¤ÎÏÃ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¼«ÂÎ¤¬»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë²ó¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¿·¤·¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¤¼¤ÒÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾±Ê¡§¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
²¬Éô¡§Á°²ó¤Ï¤¢¤ó¤ÊÂçÃÄ±ß¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë
¾¾±Ê¡§¤¤¤ä¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡£Á°²ó¡¢²¶¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤´µ¡·ù¤Ç¤·¤¿¤è¡£
º´µ×´Ö¡§¤½¤â¤½¤â¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó1²óÌÜ¤Ç¤Þ¤¿¥Æー¥Þ¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥«¡§1»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Æー¥Þ¤¬´Ë¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾¾±Ê¡§ÌÀ¤ë¤¯µ¤³Ú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
©テレビ東京
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯10·î11 Æü ÅÚÍË¿¼Ìë1»þ25Ê¬～2»þ10Ê¬
2025Ç¯10·î18Æü ÅÚÍË¿¼Ìë1»þ40Ê¬～2»þ25Ê¬
2025Ç¯10·î25Æü ÅÚÍË¿¼Ìë1»þ25Ê¬～2»þ10Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¢DJ¾¾±Ê¡ÊCreepy Nuts¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û µÈ½»¡Ê10·î18ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê10·î25ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ÁÄÉã¹¾Î¤Æà
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/kangaesugisan/
¡Ú¸ø¼°X¡Û @kangaesugichann
©テレビ東京