Å·³¤Í´´õ¤ÈÃçÎÉ¤¤¤±¤É¡ÄÂçÀôÍÎ¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È²¿¤Ç¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ë²¿¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡×

ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè3ÃÆ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å·³¤Í´´õ¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢²¿¤Ç¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ë²¿¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÀôÍÎ¤È¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅ·³¤Í´´õ¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î3Ì¾¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÀô¤ÈÅ·³¤¤ÏÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢²¿¤Ç¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ë²¿¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¡£
¤³¤ì¤ËÅ·³¤¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÀô¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÅ·³¤¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌû²÷¤ÊÊý¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
