·àÅª¥É¥í¡¼¤â´íµ¡´¶¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¡¡3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Ç¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡×
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ö¾¡¤ÁÅÀ1¤ÏÂç»ö¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3ÀïÌ¤¾¡Íø¤Î¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î5Ê¬¸å¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È19Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÏÆñ¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¾¡¤ÁÅÀ1¤ò½¦¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÇÔÀï¤òÌÈ¤ì¤¿·ë²Ì¤òºÇÄã¸Â¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ØÌá¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤«¤é3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï½Å¤¤¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤Î®¤ì¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¤âÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¾õ¶·¤òÅÇÏª¡£14Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ú¤¯¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¼¡¤Î»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢¶¯¹ë¤È¤Î°ìÀï¤Ø²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë