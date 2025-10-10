21ºÐ¥ë¡¼¥¡¼µÈÅÄÎë¡¢¹¥È¯¿Ê¤ËÀ¸¤¤¿Îý½¬Æü¡Ä°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ò´Ñ»¡¡ÖËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï10Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìÌ¾CC¿þÌî¡¦Åí±àC¡Ê6435¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£21ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼µÈÅÄÎë¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÀï¤ÇÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤¬¡¢¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Î10ÈÖ¡¢11ÈÖ¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¡ÖÃ»¤¤¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤¨Êý¤ÈÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤¯°ã¤¯¸«¤¨¤Æµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©¤Ã¤Æ¹½¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¤ò¿®¤¸¤¿¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤ò´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤òÂ¿¤¯¤·¤¹¤®¤¿¡×ÈèÏ«¤È¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤·ñÂÕ´¶¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ï¡ÖÂçÀö¤«¤é°ìµ¤¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡×¡Ö10¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·èÄêÎ¨¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥³¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Îý½¬Æü¤Ë°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¥é¥Õ¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢Â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÁáÂ®À¸¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÀÚ¤ê¡¢»Ä¤ê2Æü´Ö¤Ø°Õµ¤¹þ¤à¡£2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÁÈ¤Ç¤Þ¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤âµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£10Âå¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¥´¥ë¥Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë