40¡¦50Âå¡ÖÉþ¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¢ª ²ò·è¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û1Ëç¤Ç¤â±©¿¥¤ê¤Ç¤â¡ý¡ÖÍ¥½¨¥ï¥ó¥Ô¡×

¾¯¤Ê¤¤Éþ¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÃå²ó¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤ÎÁ°¤¢¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ1Ëç¤Ç¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¤ëÉþ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ªÇº¤ß¤Î¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\3,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¾æ´¶¤Ç¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢½©¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥ì¥®¥ó¥¹¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥¹¥È¥ó¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤¬µ¤Ê¬¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥«¥éー°ã¤¤¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥«¥éー¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Û¤É½Å¤¿¤¯¤Ê¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ½´¶¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ë·è¤Þ¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥Ð¥ó¥É¥«¥éー¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\4,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊÁ¤¬¾åÉÊ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ëÂµ¤ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ä¿©»ö²ñ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¡£
½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤½¤¦
Á°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡¢¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤ÆÃå¤ë¤È¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£±©¿¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥í¥ó¥°¾æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Ë¤â´üÂÔ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ò¤¶²¼¤Þ¤Ç¤¢¤ë¾æ´¶¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Natsumi.N