ËüÇî»Ò¤É¤â¾·ÂÔ¡ÖºÇ¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢Ï©¤Ë¡×¡¡ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ¹¡ÖÆñ½ê¤ÎÂ¿¤¤»ö¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¼«¤éÊó¹ð¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ¹¤Î¿åÌîÃ£Ï¯»á¤¬10Æü¡¢ËüÇîÊÄËë¤ò¹µ¤¨¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤ò¤ª¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹»³°³Ø½¬¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡ÖËüÇî»Ò¤É¤â¾·ÂÔ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿åÌî»á¤Ï¡ÖËüÇîÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ÎÃ´Åö¿¦°÷¤«¤é¡Ø¹»³°³Ø½¬¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿§¡¹¤È¤¢¤Ã¤¿Æñ½ê¤ÎÂ¿¤¤»ö¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤º¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¡£³«ËëÁ°¤«¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÌó40Ëü¿Í¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¡Ê±óÂ¡Ë¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÂÎ¸³¡¦³Ø¤Ó¤¬¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤ä°úÎ¨Åù¤´ÉéÃ´¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¼«¿È¤âÆ±Æü¡È¥é¥¹¥Ñ¥¯¡É¡Ê¥é¥¹¥ÈËüÇî¡Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì´½§¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹»³°³Ø½¬¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡ÖËüÇî»Ò¤É¤â¾·ÂÔ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿åÌî»á¤Ï¡ÖËüÇîÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ÎÃ´Åö¿¦°÷¤«¤é¡Ø¹»³°³Ø½¬¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿§¡¹¤È¤¢¤Ã¤¿Æñ½ê¤ÎÂ¿¤¤»ö¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤º¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¡£³«ËëÁ°¤«¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÌó40Ëü¿Í¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Î¹»³°³Ø½¬¡Ê±óÂ¡Ë¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÂÎ¸³¡¦³Ø¤Ó¤¬¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½àÈ÷¤ä°úÎ¨Åù¤´ÉéÃ´¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¼«¿È¤âÆ±Æü¡È¥é¥¹¥Ñ¥¯¡É¡Ê¥é¥¹¥ÈËüÇî¡Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì´½§¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£