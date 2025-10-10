¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¹Ò¶õ4¼Ò¡¢ÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿³«ºÅ¡¡°ËÃ°¶õ¹Á¤Ç10·î18Æü
ANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¨¥¢¡¢¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¢¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤ò·ë¤Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¹Ò¶õ¡¦ÃÏÊý¶õ¹Á¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¹Ò¶õ»ö¶È¤Î°ÕµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¹Ò¶õ¤Î»ö¶È¤äÏ©Àþ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë³Æ¼Ò¤Î¹Êó¥Ö¡¼¥¹¤ÈÊªÈÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î»Ò¤É¤âÍÑÀ©ÉþÂÎ¸³¡¢¹Ò¶õ¶µ¼¼¡¢4¼Ò¹çÆ±¤Î¥¯¥¤¥º¡¢µ¡Æâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥É¥ê¥ó¥¯»î°û¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£4¼Ò¤Î¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£¾ì½ê¤Ï°ËÃ°¶õ¹ÁËÌ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2³¬¤ÎJAL¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼²£¡¢¾åÅçàÝàêÅ¹Á°¡£³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£