¡Ö»®Àö¤¤¤ÏÍâÄ«¡×¤Î²Ç¤È¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¡×¤ÎµÁÊì¡£²Ç¸ÈÆ±µï¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤ë¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¡×¤Î°ã¤¤
µÁÊì¤ÈÆ±µï¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ®µ·¤Î°ã¤¤¡¢¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤·¤«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬Î¾¿Æ¤Î²È¤«¤é½Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿ÃË½÷¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¤Î²ÈÄí¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£µÁ¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾²È¤Î¿Í¤À¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛµÁÊì¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÎÈ¢¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¡¢µÁ¼Â²È¤ÇÌÜ·â¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤»ö¼Â
¤Ç¤âÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£µÁÊì¤¬ÌëÃæ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£10ºÐ¤È6ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤â¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î²È¤Î¼çÉØ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÁÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÁÊì¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤â²È·×¤â»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸¥Î©¤À¤Ã¤ÆµÁÊì¤¬·è¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë»®Àö¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤ÏÍâÆü¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍâÆü¤À¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Èà½÷¤ÏµÁÊì¤¬¶á½ê¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤Á¤Î²Ç¤Ï¡¢¤°¤º¤ÇÂÕ¤±¼Ô¤Ê¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÊý¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤Èµî¤Ã¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤ÏÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¤Ç²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Â¾¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤è¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ê¿µ¤¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤³¤«¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤¡ÖÌëÃæ¤Ë¤ª»®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä«Àö¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤À¤é¤·¤Ê¤¤À¸³è¤Ïº¤¤ë¤Î¤è¤È°ì½³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢µÁÊì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤È¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ÎÆü»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤ª»®¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÊÒÉÕ¤±¤Ê¤µ¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤É¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¡Ù¤È¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ë¤Ï¥«¥Á¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê°ÕÃÏ°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢µÁÊì¤â·ãÅÜ¡£É×¤¬¡Ø¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤í¤è¡¢Æó¿Í¤È¤â¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï»ä¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡×
·ëº§¤·¤Æ12Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÊì¤ÈºÊ¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î½Å¤µ¤Ê¤Î¤«¡£Â¾¿Í¤Î»ä¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥µ¥ª¥ê¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Ï¡¢¥·¥Õ¥ÈÀ©¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥Õ¥È¤¬»ä¤Ë¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ôÆü¤Ë1²ó¤ÏÃë´Ö¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤Ïº£¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£Ì¼¤À¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤É¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¦¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨µÁÊì¤Ç¤â¸ý½Ð¤·¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡×¤È·ù¤ß¤Ã¤¿¤é¤·¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ªÂð¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬»ä¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡¢»ä¤È²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤ÈÁªÂò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤µ¤é¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Â©»Ò¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£À¸³è»þ´Ö¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤ÏÈà½÷¤Î»Å»ö¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö´³¾Ä¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«Â©»Ò¤ÎºÊ¤Ï»ä¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤·¤¿¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ç¯¾å¤À¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¤½¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Áè¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
