¡ÚÎ¥º§¿ÇÃÇ¡ÛÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é´í¸±¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤É×ÉØ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö10¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡×
Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ä»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¢¤²¤ë10¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ê¤é¡ÖÎ¥º§¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ú¡¹¤·¤¯Î¥º§¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¥º§¤ò·èÃÇ¤¹¤Ù¤10¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ä¡ÄÌÂ¤ï¤ºÎ¥º§¤¹¤Ù¤ºÇ½ÅÍ×¥µ¥¤¥ó¤â
Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇË½ÎÏ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÂÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤ò»×¤¦¤Ê¤é¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¿Æ¤ÎÌòÌÜ¡£Î¥º§¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÏÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬1¿Í¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤¬À¿°Õ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÉÒ´¶¤Ë²ÈÄí¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤â¤Î¡£·Á¤À¤±¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²þÁ±¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤»þ¡¢Î¥º§¤Ï¡Ö°¤¤ÁªÂò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ï¸ß¤¤¤Î²ÄÇ½À¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÁªÂò¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
½¤Éü¤Ë¤ÏÎ¾Êý¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÅØÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Î¥º§¤ò¶¯¤¯Ë¾¤à¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤Î°·¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢É×ÉØ¤ÎÅÚÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤«¤éÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¹¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Î·Á¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤º¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢½¤Àµ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÐÊý¤ÎÌ¤Íè¤òÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·Áê¼ê¤È¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä´î¤Ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡£É×ÉØ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÁªÂò¤ò¡¢¤É¤¦¤«¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤â¤¬¤¤Ã¤È¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢NPOÆüËÜ²ÈÂ²ÌäÂêÁêÃÌÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡¢Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡ 21À¤µª¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¼«¤é¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÊ¬Ìî¤ò³ÎÎ©¡£32Ç¯´Ö¤ÇÁêÃÌ·ï¿ô3Ëü8000·ï°Ê¾å¡¢2200¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤òÁÏ½Ð¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡ØÉ×ÉØ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë77¤ÎËâË¡¡Ù¡£
(Ê¸:²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¡ÊÎ¥º§¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤â¤·¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¢¤²¤ë10¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ê¤é¡ÖÎ¥º§¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ú¡¹¤·¤¯Î¥º§¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¹¬¤»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¥º§¤ò·èÃÇ¤¹¤Ù¤10¤Î¥µ¥¤¥ó¡Ä¡ÄÌÂ¤ï¤ºÎ¥º§¤¹¤Ù¤ºÇ½ÅÍ×¥µ¥¤¥ó¤â
1. Àº¿ÀÅª¤äÆùÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤¬¤¢¤ëË½ÎÏ¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ÆÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¥¤ë½³¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊË½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
2. ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÉâµ¤°ìÅÙ¤Î²á¤Á¤«¤éÉ×¤¬È¿¾Ê¤·¡¢À¿¼Â¤ËÀ¸¤Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é½¤Éü¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÉâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢È¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¡¢ºÊ¤Î¿´¤Ë¤â¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤ÏÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬1¿Í¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤¬À¿°Õ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
3. ²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸À¤¤Áè¤¤¤Ð¤«¤êÉ×ÉØ´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òÉ½¤¹²¹ÅÙ·×¤Ç¤¹¡£¸ý¤ò³«¤±¤Ð¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤É¤Á¤é¤â¿´¤Î¸òÎ®¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÉÒ´¶¤Ë²ÈÄí¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤â¤Î¡£·Á¤À¤±¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²þÁ±¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤»þ¡¢Î¥º§¤Ï¡Ö°¤¤ÁªÂò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
4. ¶¦°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×--¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÍÂ¸¤Ç¤¹¡£·òÁ´¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ï¡¢¸ß¤¤¤¬¼«Î©¤·¤¿¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ï¸ß¤¤¤Î²ÄÇ½À¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÁªÂò¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
5. ½¤Éü¤òË¾¤à¤Î¤¬É×¤«ºÊ¤Î°ìÊý¤À¤±É×ÉØ´Ø·¸¤Ï¡¢°ìÊý¤À¤±¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤Èµõ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÊø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¤Éü¤Ë¤ÏÎ¾Êý¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÅØÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Î¥º§¤ò¶¯¤¯Ë¾¤à¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6. ·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï¤ª¶â¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÃùÃß¡¢¶µ°éÈñ¡¢²ð¸î¡¢Ï·¸å¡Ä¡Ä¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤â¶âÁ¬´¶³Ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Î°·¤¤¤ÇÁê¼ê¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢É×ÉØ¤ÎÅÚÂæ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤«¤éÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
7. ¿¼¹ï¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë±Ä¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÉÔËþ¤ä¼ä¤·¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¹¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Î·Á¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
8. °ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â°Â¤é¤²¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ï¡¢ËÜÍè¡ÖºÇ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¿ÍÀ¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢²óÉü¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
9. º¬ËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Å»ö´Ñ¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÊý¿Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¹Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤º¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢½¤Àµ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÐÊý¤ÎÌ¤Íè¤òÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
10. ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¶á¾Ð´é¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ÆËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×--¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡×´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Áê¼ê¤È¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä´î¤Ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¬Ìî¤¢¤Ä¤³¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÖÎ¥º§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤é10¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡£É×ÉØ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÁªÂò¤ò¡¢¤É¤¦¤«¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤â¤¬¤¤Ã¤È¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤àÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
É×ÉØÌäÂê¸¦µæ²È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢NPOÆüËÜ²ÈÂ²ÌäÂêÁêÃÌÏ¢ÌÁÍý»öÄ¹¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡¢Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡ 21À¤µª¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¼«¤é¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÊ¬Ìî¤ò³ÎÎ©¡£32Ç¯´Ö¤ÇÁêÃÌ·ï¿ô3Ëü8000·ï°Ê¾å¡¢2200¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤òÁÏ½Ð¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡ØÉ×ÉØ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ë77¤ÎËâË¡¡Ù¡£
(Ê¸:²¬Ìî ¤¢¤Ä¤³¡ÊÎ¥º§¥¬¥¤¥É¡Ë)