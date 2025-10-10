·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼À¾Â¼¹¸°ì¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡Ö¥Ç¥£¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
ÇÐÍ¥·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëD2C¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIG¡Ê¥Ç¥£¥°¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥ÁµÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¤³¦¤Î¥ê¥Ù¥í¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢º£¤â¸½Ìò¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¢À¾Â¼¹¸°ì¡Ê52¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤½¤ÎÀ¾Â¼¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ìË¡»ÕÂóÌç»á¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£·¦ÄÍ¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î½÷Í¥Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤È¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¥¨¥ê¥«¤È¤Î¶¦±é¤È¤«¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄÌ¤ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖDIG¡×¤Ï¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤ÊBlan¤ÈÄó·È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤òÈÎÇä¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤¬¤È¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤¬DIG¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢Ëö±Ê¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°ìË¡»Õ»á¤Ï¡Ö¤µ¤µ¤ä¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Á³³¦¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤µ¤µ¤ä¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡£¥â¡¼¥É¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¾Â¼¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿·¦ÄÍ¤µ¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ1¿Í¤¸¤ã½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
·¦ÄÍ¤â¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ä¹âÍÈ´¶¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤È¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Ç¤â¡¢Àã»³¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡£º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡È¥Ç¥£¥°¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖDIG¡×¤Ï¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥È¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿À¾Â¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¡¼Éô½êÂ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·¦ÄÍ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£