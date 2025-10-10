¿¹¼·ºÚ¡¢°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡Öº½ÉÍ¤Çµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ò²óÁÛ
½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¡Ê24¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¿¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹õÈ±¤«¤é¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥¬¥é¥ê¤ÈÈ±·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡Öº£Æü¤Î¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤â¡¢Ä«¡ÊºîÉÊ¤ò¡Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¤¾Ð´é¤ÇÎÉ¤¤Êª¤ò¸«¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¤È¤È¤â¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤È¼Ä¸¶ÌÀÎ¤¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£¿¹¤Ïµ®¼ù¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡¢¼ï»ÒÅç¤Î¹â¹»À¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¿¹¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¯¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖËèÆüÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Æü¾è¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¼ºË¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æº½ÉÍ¤Çµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È»£±Æ´ü´Ö¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¸À»Ä¤¹¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¿¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£»ä°Ê³°¤Ë»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¿Í¤â¡Ø²¿¤ò¤·¤¿¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÌ¾Á°¤¬¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê²óÅú¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¼«¸Ê¸²¼¨Íß¹â¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£