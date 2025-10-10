¿¹¼·ºÚ¡¢¶â¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê Æ©¤±¥¿¥¤¥Ä¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª¡ÚÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¼·ºÚ¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¿¹¤Ï¶âÈ±¤È¹õÈ±¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¹õ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨ºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢ÀÄÌÚÍ®¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¡£¿·³¤´ÆÆÄ¤Î½é¼Â¼Ì²½¸ø³«ºîÉÊ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î£³¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¼ç±é¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×
