¡ÚHappy¤¯¤¸¡ÛDisney¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¯¤¸¤¬11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤ª¤á¤«¤·¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Happy¤¯¤¸¡ØDISNEY ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¯¤¸2025¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢¥¤¥ª¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä½ñÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØDISNEY ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¯¤¸2025¡Ù¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÊÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿36ÅÀ¡Ë
º£Ç¯¤Î¡ØDISNEY ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¯¤¸¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖBefore the Christmas Party¡×¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ä¥µ¥ó¥¿Ë¹¤Ç¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¡¢Á´20¼ïÎà¤Î¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ìÅÙ¤ËÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈBOX¾Þ¡×¤ä¡¢¥é¥áÆþ¤ê¤Ç¤¤é¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Last¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î ¡ØBIG¡ª¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ù¡ÊÁ´¹âÌó65cm¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¢¥ê¥¨¥ë¤È¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¨¥ë¥µ¤È¥¢¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¤³¤ÎÅßÂ³ÊÔ±Ç²è¤Î¸ø³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤µ¤é¤ËHappy¤¯¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡Ù¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÁíÀª28¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡Ë Disney
¡ÊC¡Ë Disney/Pixar
¡ÊC¡Ë Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.
