¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î²áµî6ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ê»¤»¤Æ¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éü½²¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¡£°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡¢Î¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î²áµî6ºîÉÊ¤Î¡È¼«¤é±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯Ì¾¥·¡¼¥ó¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶»ÂÇ¤Ä±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ»Ë¾åºÇ¤â·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÉü½²¤ÎÁê¼ê¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î²È¿Ã¤é¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÏ¾å¤Ç·õ¤ò¿¶¤ë¤¦µ³ÇÏÀï¤ä¡¢À¸¿È¤Ç·õ¤ä·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢È±¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¶¯¤¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çò¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¤Ï¤«¤Ê¤²¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿åÃæ¤ØÀø¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢Âè63²ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯±Ç²èº×¡Ú¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÉôÌç¡Û¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î10·î7Æü¡¢¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎAlice Tully Hall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²èº×¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë»²²Ã¡£¾å±Ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤ª¼µ·¤ò¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£