ËüÇîÊÄËëÄ¾Á°¡¢¿áÅÄ¤Î¡È¤ß¤ó¤Ñ¤¯¡É¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÊÂ¤Ð¤º¤ËÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡× »êÊõ¤á¤°¤ê¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤ÎÊÄËë¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¿áÅÄ¤Î¹ñÎ©Ì±Â²ÇîÊª´Û¡Ê¤ß¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤¬10Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦²èÁü¡ÛËüÇîÊÄËëÄ¾Á°¡¢¿áÅÄ¤Î¹ñÎ©Ì±Â²ÇîÊª´Û¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¤ß¤ó¤Ñ¤¯¤Ï¡¢1970Ç¯ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±àÆâ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±Â²¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÂçÊÑº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±Çî¤ÏÊÂ¤Ð¤º¤ËÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÜ´ÛÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢70Ç¯ËüÇî¤Ç¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅã¡Ù¤ÎÃÏ²¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì±Â²»ñÎÁ¤â¡ª¡×¤È°ÆÆâ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø½®¤È¿ÍÎà¡Ù¤È´ë²èÅ¸¡Ø¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡ç¥¢¡¼¥È¡Ù¤â³«ºÅÃæ¡ª¤³¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ñ¤¯¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¡ß¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¶¦Æ±Ä´ººÂâ¤¬È¯·¡¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î»êÊõ¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚÄ¦ÈÄ¡×¤ÎÆüËÜ½é¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦²èÁü¡ÛËüÇîÊÄËëÄ¾Á°¡¢¿áÅÄ¤Î¹ñÎ©Ì±Â²ÇîÊª´Û¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¤ß¤ó¤Ñ¤¯¤Ï¡¢1970Ç¯ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±àÆâ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±Â²¤ÎÊ¸²½¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÂçÊÑº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±Çî¤ÏÊÂ¤Ð¤º¤ËÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÜ´ÛÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢70Ç¯ËüÇî¤Ç¡ØÂÀÍÛ¤ÎÅã¡Ù¤ÎÃÏ²¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì±Â²»ñÎÁ¤â¡ª¡×¤È°ÆÆâ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ø½®¤È¿ÍÎà¡Ù¤È´ë²èÅ¸¡Ø¥Õ¥©¥ë¥â¥µ¡ç¥¢¡¼¥È¡Ù¤â³«ºÅÃæ¡ª¤³¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ñ¤¯¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¡ß¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¶¦Æ±Ä´ººÂâ¤¬È¯·¡¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Î»êÊõ¡Ö´ñÀ×¤ÎÌÚÄ¦ÈÄ¡×¤ÎÆüËÜ½é¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¼Â»ÜÃæ¡£