´Ú¹ñ¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë0¡¼5ÂçÇÔ¡ÄÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÁûÁ³¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡´Ú¹ñ0¡¼5¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡¥½¥¦¥ë¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë0¡¼5¤ÈÂçÇÔ¡£14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡¢FW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¼ºÅÀ¡£Æ±41Ê¬¤Ë¤âFW¥í¥É¥ê¥´¡ÊR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·Á°È¾¤ò0¡¼2¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡È¿·â¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¸åÈ¾¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢0¡¼5¤ÈÂçÇÔ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏFW¥í¥É¥ê¥´¤ÈFW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤¬¤È¤â¤Ë2ÆÀÅÀ¡£FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡ÊR¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤¬1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÀï¤ËÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÁûÁ³¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼¡¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤âÉáÄÌ¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Öº£¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¡¢14Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£