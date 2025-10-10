¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¼«¸ø·èÎö¡¡°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¼óÁê¡×¢ª£Ô£Ö¾×·âÈ¯¸À¡ÖÎ©·û¤È¹ñÌ±¤¬ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤âËÜµ¤¤Ç¡×Íò¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¡¡°Ý¿·¤Ï·èÁªÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£°Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£À¸½Ð±éÄ¾Á°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÁá¤¯Æþ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¹ñ²ñ¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¡£½°±¡¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬¼«Ì±£±£¹£¶¡Ü¸øÌÀ£²£´¡á£²£²£°µÄÀÊ¤«¤é¡¢¼«Ì±Ã±ÆÈ£±£¹£¶µÄÀÊ¤Ë·ã¸º¡£Î©·ûÌ±¼ç£±£´£¸¡Ü°Ý¿·£³£µ¡Ü¹ñÌ±Ì±¼ç£²£·¡á£²£±£°¤¬¾å²ó¤ë·Á¤Ë¡£»ö¼Â¾å¤Î¼óÁê·èÄê¸¢¤ÏÌîÅÞ¤¬°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÎ©·ûÌ±¼ç¤Ï¡¢Î©°Ý¹ñ¤¬·ë½¸¤·¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡×¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢¹ñ²ñ¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç°Ý¿·¤ÏÃ¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²æ¡¹°Ý¿·¤Ï¡¢¸¶Â§¤ÏÅöÁ³¡¢Æ£ÅÄ¡ÊÊ¸Éð¡Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼óÈÉ»ØÌ¾¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ê·èÁªÅêÉ¼¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤³¤Î¿Í¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶Â§¤ÏÅöÁ³Æ£ÅÄ¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ª¤½¤é¤¯£±£°Æü¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶¨µÄ¡¢Êý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢·è¤á¤Æ¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤É¤³¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶ÌÌÚÍº°ìÏº¼óÁê¡×ÅêÉ¼¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤â¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤À¤È¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ËÜµ¤¤Ê¤é¡¢£±²óËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ò¼óÈÉ»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤·¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤âËÜµ¤¤ÇÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£