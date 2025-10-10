¡Ö¿´¤Ï°ì½ï¤À¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×80ºÐ¤ÎRX-7¸µ¥ªー¥Êー°¦¼Ö¤ÈºÆ²ñ 25Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿ÁêËÀ¤Ï¹Êó¼Ö¤Ë
55ºÐ¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡ÖRX―7¡×¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµöÊÖÇ¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Ö¤ò¥áー¥«ー¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½µËö¤Ë¾®»³Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ×¡¹¤ËÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µËö¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¥·¥ë¥Ðー¤Î¡ÖRX―7¡×¡£
25Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀ¾ËÜ¾°»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¡ä¡Ö¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï55ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËRX―7¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀ¾ËÜ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤È¼«Ê¬¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¥àー¥ó¤È¹Ô¤¯´¶¤¸¤¬¤Ç¤¹¤Í¡Ê¹¥¤¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¡× ¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤³¤Î·Á¤Í¡¢Á´Éô¤Î¤½¤Î·Á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï25Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿ÁêËÀ¤òµîÇ¯¡¢80ºÐ¤ÇÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬½ªÎ»¤·¡¢Àè½µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÍè¾ì¼Ô¡ä¡Ö¤È¤Æ¤â25Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
À¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ËÜ¤µ¤ó¡¢ÂÐÌÌ¤Ï10¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ¾ËÜ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤³¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤ÎºÂ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éRX－7¤Î»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¤Ï°ì½ï¤À¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
25Ç¯´Ö¡¢ÂçÀÚ¤Ë¾è¤é¤ì¤¿RX―7¡£º£¸å¡¢¹Êó¼Ö¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£