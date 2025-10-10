¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û10·î11Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡Ì´¤ä´õË¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æ°¤½Ð¤»¤ëÍ½´¶¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±±¿µ¤¤¬¤Ò¤é¤±¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆ»¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë°ìÆü¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¥«¥®¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡Âç»ö¤ÊÊª¤òÌµ¤¯¤·¤½¤¦°Å¼¨¡£¤¹¤°¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤Ê¤¤»ö¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿È¤Î²ó¤ê¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¤âÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡º£Æü¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤ÊÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤è¤ê¤âÁá¤¯Ãå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡¤Ê¤Ë¤«¤Ë¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦Ž¡