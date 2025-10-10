¡Ö9691±ß¢¬¤Ø¡×¿·³ã¸©¤Ë¡È¿¦°÷¤ÎµëÍ¿°ú¤¾å¤²¡É¤ò´«¹ð ²þÄê³Û9000±ßÄ¶¤Ï1992Ç¯°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê
¿·³ã¸©Ä£¤Ç10·î10Æü¡¢¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤¬´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜ¤ËËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿´«¹ð¡£
º£Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç9691±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÂ´½éÇ¤µë¤Ï1Ëü954±ß°ú¤¾å¤²¡¢23Ëü6554±ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þÄê³Û¤¬9000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï1992Ç¯°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡Ö´«¹ð¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µëÍ¿°ú¤¾å¤²¤â´Þ¤áÍ°Ù¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÀè¹ÔºÎÍÑ¤¬Âç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ìÃÊ¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»î¸³ÊýË¡¤ò»î¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×