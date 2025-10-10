¡ÈÃÏ¸µ¡É¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï¡©¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤á¤°¤êÌÀ³Î²½µá¤á¤ëÇðºê»ÔÄ¹ ¹ñ¡¦¿·³ã¸©¤«¤é¤Î²óÅú¤Ë¡ÖÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¸þ¾å¤äºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¤Ê¤ÉUPZ¼«¼£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÈÃÏ¸µ¡É¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ëÇðºê»Ô¤Îºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¤¬ÌÀ³Î²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÐÇË¼óÁê¡Û
¡ÖÃÏ¸µÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤Î°ì´Ó¤·¤¿Êý¿Ë¡×
¡ÚÉðÆ£ÍÆ¼£ ·Ð»ºÁê¡Û
¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÔ°Â¤äÍ×Ë¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤òµó¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¡¦Æ±°Õ¡¦Î»²ò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢ÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¿·³ã¸©¤Ï30»ÔÄ®Â¼¤¢¤ë¤¬¡¢180kmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â´Þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¡×
Á´»ÔÄ®Â¼¤¬¡ÈÃÏ¸µ¡É¤Ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸©Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤ä¸©Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä
¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡ÖÃÏ¸µ¤È¤«¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÎ©ÃÏÃÏ°è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¡×
¼ÂºÝ¤ËUPZ·÷Æâ¤ÎÄ¹²¬»Ô¤Î°ëÅÄÃ£¿»ÔÄ¹¤âÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò²ñ¸«¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹²¬»Ô¡¡°ëÅÄÃ£¿ »ÔÄ¹¡Û
¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸©¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÏÉ¬Í×¡£²æ¡¹¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ°¼è¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÉ¬Í×¡×
¤½¤·¤Æ10·î¤ËÆþ¤ê¡¢¹ñ¡¦¸©¤«¤éÇðºê»Ô¤Îºù°æ»ÔÄ¹¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¹ñ¡¢¿·³ã¸©¤«¤é¤Î²óÅú¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
ÃÏ¸µ¤¬ÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¹ñ¤Î»ÑÀª¤ÇÃÏ¸µ¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤ÇÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½¾õ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤³¤Î²óÅú¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¸å¡¢ÈòÆñ·×²è¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¡£
¤¿¤À¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈÏ°Ï¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤Ì¤Þ¤Þ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï16Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤äÇÑÏ§·×²è¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²ÃÂ®¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤â¸©Ì±¤Î¿®¤ÎÌä¤¤Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤êÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£