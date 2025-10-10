¥¿¥ê¥Ð¥ó¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÈóÆñ¡¡¼óÅÔ¾å¶õ¿¯ÈÈ¤È¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¹ñËÉ¾Ê¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤¬ÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¡¢¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¤Î¾å¶õ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥¬¥óÅìÉô¤ÇÇú·â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥àÉðÁõÀªÎÏ¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤Ë¤è¤ëÅìÉô¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬»ö¼Â¤È¤¹¤ì¤Ð¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£
¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¥«¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤Ï9ÆüÌë¤ËÂç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤¬¶Á¤¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤Ë¤è¤ë¶õÇú¤È¤ÎÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ï¡¢ÅìÉô¥Ñ¥¯¥Æ¥£¥«½£¤Ç¾¦Å¹³¹¤¬Çú·â¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÉÕ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¥à¥Ã¥¿¥³°Áê¤Ï¥¤¥ó¥É¤òË¬ÌäÃæ¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥¤¥ó¥É¤È¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤ÎÎÎÍ¸¢¤òÁè¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¥¿¥ê¥Ð¥ó¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ö¡¼¥ë¤Ç¤Ï2022Ç¯7·îËö¡¢ÊÆÌµ¿Íµ¡¤Î¶õÇú¤Ç¡¢¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥¶¥ï¥Ò¥êÍÆµ¿¼Ô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£