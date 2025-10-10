¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤á¤°¤ê¡ÄUPZ·÷Æâ¤Î7»ÔÄ® °ÂÁ´ÂÐºö¸þ¾å¤äºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹ñ¤ËÍ×Ë¾¡Ö¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉéÃ´¤ËÂÐ¤·Á¼ÃÖ¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¿·³ã
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñ¤ä¿·³ã¸©¡¦ÅìµþÅÅÎÏ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶È¯¤«¤éÈ¾·Â30km¤ÎUPZ·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤â½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÀéÃ«»Ô¤Ê¤É6¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¼óÄ¹¤Ê¤É¤¬¸¶È¯¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¸þ¾å¤ä¸¶»ÒÎÏËÉºÒÂÐºö¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ò¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î10Æü¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Î»ùÅèÍÎÊ¿¼¡Ä¹¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤äÄ¹²¬»Ô¤Ê¤ÉÇðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é5km～30km·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëUPZ¤Î6¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¼óÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤¬¡ËÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö»ö¶È¼ÔÅù¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¯²½¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¡¡»ùÅèÍÎÊ¿ ¼¡Ä¹¡Û
¡ÖUPZ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢²°ÆâÂàÈò¤Î¸ú²Ì¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤¬Á°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢½»Ì±¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä²°ÆâÂàÈò¤Ë¸þ¤±¤¿ÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü¤ËÅÓÃæ·Ð²á¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡È¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¤â´Þ¤á¤ë¤È6³ä¤¬¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Î¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆ²ÔÆ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸©Ì±¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¡¡»ùÅèÍÎÊ¿ ¼¡Ä¹¡Û
¡Ö²°ÆâÂàÈò¤Î¼Â¸úÀ¤ò¤É¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·µ¬À©´ð½à¤È¤Ï²¿¤«¡¢¿·µ¬À©´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿»ÜÀß¤Î¸¶»ÒÎÏºÒ³²»þ¤ÎÊü¼ÍÀþ±Æ¶Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±¤ÎÍý²ò¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë¡×
10Æü¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀÉûÂç¿Ã¤òË¬Ìä¤·¡¢ÃÏ°èËÉºÒ·×²è¤ä¹°èÈòÆñ·×²è¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤äÅÅ¸»»°Ë¡¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾®ÀéÃ«»Ô¡¡µÜºê±ÙÃË »ÔÄ¹¡Û
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê»öÌ³Åª¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯Á¼ÃÖ¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡ÊÃÏ°è¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢·Ð»º¾Ê¤ÎÂç¶úÀµ¼ùÉûÂç¿Ã¤«¤é¤Ï¸¶È¯¤«¤é6Êý¸þ¤ØÊü¼Í¾õ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤Ï¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·Ð»º¾Ê¡¡Âç¶úÀµ¼ù ÉûÂç¿Ã¡Û
¡Ö¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÎÄ´ºº¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸¶»ÒÎÏ´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÏÊýÉéÃ´¤Ê¤¯À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
