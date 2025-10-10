¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¥Ð¥Ë¡¼¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¡Ö¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Û¡¼¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤è¤ê¡ÖB-style µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY ¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Û¡¼¥¯ ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×(38,500±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖB-style µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY ¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Û¡¼¥¯ ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×(38,500±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤è¤ê¡¢Z.A.F.T.¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Û¡¼¥¯¡×¤¬¡¢1/4¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥Ð¥Ë¡¼¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥Ë¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¤·Á¡¢ÉÛÀ½¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤É¡¢¸«½ê¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×¡¢¡Ö¥ß¡¼¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶¦±é¤¬²ÄÇ½¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¤ò¡¢¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖB-style µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY ¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Û¡¼¥¯ ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×(38,500±ß)
ÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥Ë¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£Âç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¤·Á¡¢ÉÛÀ½¤ÎÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤É¡¢¸«½ê¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×¡¢¡Ö¥ß¡¼¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë ¥Ð¥Ë¡¼Ver.¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶¦±é¤¬²ÄÇ½¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ê¥Þ¥ê¥¢¤ò¡¢¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º