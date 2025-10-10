ÅìµÞ¡¢¿·²£ÉÍ¤Ç¤â¿®¹æÀ©¸æ¤ÎÀß·×¥ß¥¹¡Ä¾×ÆÍÃ¦Àþ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¡¢·×£³¥«½ê²þ½¤¤Ø
¡¡ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¡ÊÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡Ë¹½Æâ¤Ç£µÆü¿¼Ìë¤Ëµ¯¤¤¿Îó¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¡¢Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ç¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï£±£°Æü¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿®¹æÀ©¸æ¤ÎÀß·×¥ß¥¹¤¬¡¢¿·²£ÉÍÀþ¿·²£ÉÍ±Ø¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡Ë¤Ê¤É£²±Ø¤Î·×£³¥«½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµÞ¤Ï¾×ÆÍ¤òËÉ¤°»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¡¢£²£³Æü¤Þ¤Ç¤ËÀµ¤·¤¤ÀßÄê¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµÞ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï³á¤¬Ã«±Ø¤Î¿®¹æ¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡ÖÏ¢Æ°ÁõÃÖ¡×¤Î¸íÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£²óÁ÷Îó¼Ö¤¬°ú¤¹þ¤ßÀþ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏÀÄ¡Ê¿Ê¹Ô¡Ë¿®¹æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾×ÆÍ¤òËÉ¤°¤¿¤á¸ºÂ®¡¢Ää»ß¤µ¤»¤ë¼«Æ°Îó¼ÖÀ©¸æÁõÃÖ¡Ê£Á£Ô£Ã¡Ë¤Ï¡¢¸íÀßÄê¤Î¤¿¤á¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£