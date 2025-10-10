ÆüËÜHP¡¢¡ÖHP Wolf Connect¡×¤ÎWi-Fi¥Ó¥¸¥Í¥¹PCÂÐ±þ¤òµÇ°¤·¤ÆÆ±µ¡Ç½ÅëºÜPC¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÆüËÜHP¤Ï10·î10Æü¤è¤ê¡¢±ó³Ö¤«¤éPC¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ç¡¼¥¿¾Ãµî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¡ÖHP Wolf Connect¡ÊProtect & Trace with Wolf Connect¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Wi-Fi¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖHP Wolf Connect¡×ÅëºÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖHP EliteBook 8 G1a 13¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHP EliteBook 6 G1i 13¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Âæ¤º¤ÄÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î10Æü¤«¤é11·î7Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ûWi-Fi¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ÇÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡ÖHP Wolf Connect¡×¤Ï¡¢PC¤ÎÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÈóÀÜÂ³»þ¤Ç¤â¡¢IoTÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊLTE Cat-M¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÆÃÄê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¾Ãµî¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖHP Wolf Connect¡×¤Î¤è¤¦¤ÊMDM¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢LTE¡¿5G¤Ê¤É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿PC¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤º¡¢Wi-FI¤Î¤ßÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤ÎMDM¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÀìÍÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êWi-Fi¥â¥Ç¥ë¤ÎPC¤Ç¤â¡ÖHP Wolf Connect¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎWi-FiÀìÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ÎITµ¡´ïÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤ëÃ´Åö¼Ô¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢MDM¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Þ¤¿¤Ï¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤È¡¢ÅöÁª»þ¤Î¸¡¾Ú¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï11·îËö¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢È¯Á÷¤Ï¹ñÆâ¸ÂÄê¤Ç12·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HP EliteBook 8 G1a 13
HP EliteBook 6 G1i 13
ÆüËÜHP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHP Wolf Connect¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûWi-Fi¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ÇÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¡ÖHP Wolf Connect¡×¤Ï¡¢PC¤ÎÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÈóÀÜÂ³»þ¤Ç¤â¡¢IoTÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊLTE Cat-M¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÆÃÄê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¾Ãµî¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖHP Wolf Connect¡×¤Î¤è¤¦¤ÊMDM¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢LTE¡¿5G¤Ê¤É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿PC¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤º¡¢Wi-FI¤Î¤ßÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤ÎMDM¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢ÀìÍÑ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êWi-Fi¥â¥Ç¥ë¤ÎPC¤Ç¤â¡ÖHP Wolf Connect¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎWi-FiÀìÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹PC¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤ÎITµ¡´ïÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤ëÃ´Åö¼Ô¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢MDM¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Þ¤¿¤Ï¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤È¡¢ÅöÁª»þ¤Î¸¡¾Ú¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï11·îËö¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢È¯Á÷¤Ï¹ñÆâ¸ÂÄê¤Ç12·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HP EliteBook 8 G1a 13
HP EliteBook 6 G1i 13
ÆüËÜHP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHP Wolf Connect¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦80°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£