¥«¥Ê¥À¥É¥ëÇã¤ï¤ì¤ë¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¶¯¤µ¼¨¤¹¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£¹·î¥«¥Ê¥À¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£·¡¥£±¡ó¤ÈÁ°²ó¤ÈÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£·¡¥£²¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£¶¡¥£°£´Ëü¿ÍÁý¤ÈÁ°²ó¤Î£¶¡¥£µ£µËü¿Í¸º¤«¤éÂçÉýÁý¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£Àµµ¬¸ÛÍÑ¤¬£±£°¡¥£¶£±Ëü¿ÍÁý¤ÈÁ°²ó¤Î£¶Àé¿Í¸º¤«¤éµÞÁý¡£¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¸ÛÍÑ¤Ï£´¡¥£µ£¶Ëü¿Í¸º¤ÈÁ°²ó¤Î£µ¡¥£¹£·Ëü¿Í¸º¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯»²²ÃÎ¨¤Ï£¶£µ¡¥£²¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î£¶£µ¡¥£±¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤Ï1.4010Âæ¤«¤é°ìµ¤¤Ë1.3976¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇµÞÍî¡£¥«¥Ê¥À±ß¤Ï108.80Âæ¤«¤é109.10Âæ¤Ø¤È¾å¾º¤·¤¿¡£
USD/CAD¡¡1.3985¡¡CAD/JPY¡¡109.13
