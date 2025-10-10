¡ÖÍê¤é¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡Ä¡© À¸ÅÌ¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¶µ»Õ¤Î¸À¤¤Ìõ¡Ú»ä¤¬°ìÈÖ Vol.21¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¦²¬ÅÄ¤ÏÉëÇ¤½éÆü¤«¤é¼«ËýÏÃ¤äÆÈÃÇÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢À¸ÅÌ¤ä¶µ»Õ¿Ø¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£¼Â½¬À¸¡¦Àî¹ç¤Ø¤Î¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤ä²»³Ú¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÊÈ´¤ÂÇ¤Á¥Æ¥¹¥È¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¤Æ»ØÆ³¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿À¸ÅÌ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤âÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹»ÏËö¡£Àî¹ç¤¬ÉÕ¤Åº¤¦Ãæ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Ï²¬ÅÄ¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹ðÇò¤·¡¢Ë½¸À¤Î¿ô¡¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿¿»³¤Ï»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²¬ÅÄ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡½¡½¡£
¢£²¬ÅÄ¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¸À¤¤Ê¬¤È¤Ï¡Ä!?
¢£¡ÖÃË¹¥¤¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦ÊÛÌÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡©
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÊüÃÖ¤·¤¿·ï¤ÇÀî¹ç¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¦¤Î¤«¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¸À¤¤Ìõ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÃË¹¥¤¡×È¯¸À¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÆ°ÍÉ¤·¡¢¡ÖÃË»Ò¤È¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÛÌÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡½¡½¡£
(¥¹¥º)