¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë½é²ó¤¬£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº¡Ê£·£³¡Ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡££²¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¾®ÁÒ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¡¢¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡ËÉ×ºÊ¤¬¡Ö»Ò¶¡¤¬£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Áð´¢¤Ï¡¢¾®ÁÒÉ×ÉØ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î£±£°£±¹æ¼¼¤Ë½»¤à¡¢±ÊÅç¿µ°ìÌò¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯¸å¤â£µÇ¯´ÖÆ¯¤Â³¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¤Ï´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤äÄ®Æâ²ñ³èÆ°¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡È¤´¶á½ê¤Î¿Íµ¤¼Ô¡É¤À¡£Ä¹Ç¯¡¢»Å»ö°ì¶Ú¤Ç²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤Ø¤Î¡ÈºáÌÇ¤Ü¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦ÎÁÍý¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢»þ¤Ë¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡ºÊ¡¦¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤ÈÊë¤é¤¹¤Û¤Î¤Ü¤ÎÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÁð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ì¥±¤¿Ìò¤Î¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¤¹¤´¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ØÃ¦ÎÏ·Ï¡Ù¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ËÂç²½¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£·£³ºÐ¤È»×¤¨¤Ì¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤â·òºß¡£¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤è¤Í¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë»ö¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁð´¢ÀµÍº¡Ê£·£³¡Ë¤Î¾×·â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤¸¤ã¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥ó¥Ç¥¤¡×¡ÖÁð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁð´¢ÀµÍº¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£