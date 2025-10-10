¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¥®¥¿¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡¡¡ÖÆ±À¤Âå¤Î½÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡¡ÆÈ³Ø¤Î»×¤¤½ÐÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥®¥¿¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFENDER EXPERIENCE 2025¡Ù¤Î³«ËëÄ¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Fender¤È¥´¥¸¥é¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ØFender ¡ß ¥´¥¸¥é ¥®¥¿¡¼ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢Fender¥®¥¿¡¼À½ºîÃ´Åö¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥¸¥é¤Î³Ú¶Ê¤ò3¿Í¤Ç¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò12ºÐ¤Î»þ¤«¤éÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö²æ¤¬²È¤Ï³Ú´ï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÆ¤±¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½¬¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éF¡Ê¥³¡¼¥É¡Ë¤Îµ´Ìç¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ëÆ±À¤Âå¤Î½÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡È¥«¥Ã¥±¡¼¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÆÈ³Ø¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÄ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ð¤ê¥Ð¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤«¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤À¤È¤Ç¡Ødeca joins¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤«¡£º£»þ¤Ã¤Ý¤¤¤æ¤ë¤¤¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¥®¥¿¡¼¤Î²»¤È¤«¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤«¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£