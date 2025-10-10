¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¡¡Ê¿ÏÂ¾Þ¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡ÖÌ¿¤Î´í¸±»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î»ÔÌ±¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×
2025Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤Î¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤Ï¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¸½ºß¤ÏÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆÈºÛ¿§¤¬¶¯¤Þ¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢Ê¿ÏÂÅª¤ÊÀ¯¸¢°Ê¹ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¥ã¥É¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¸¢Â¦¤«¤éÀ¯¼£ÅªÃÆ°µ¤ò¼õ¤±¡¢»ö¼Â¾å¡¢½ÐÇÏ¤òÁË»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î»ÔÌ±¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£