ÆüËÜÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬´Ú¹ñ¤Ë°µ¾¡¡ª¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡õ¥í¥É¥ê¥´¤Ç4È¯¢ª»Å¾å¤²¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ÆÈÁöÃÆ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢4Æü¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤«¤é°ú¤­Â³¤­3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤òºÇÁ°Àþ¤Ë¿ø¤¨¤ë¡Ö3-4-2-1¡×¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤ËFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤òÃÖ¤­¡¢¤½¤Î¸åÊý¤ËFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢FW¥í¥É¥ê¥´¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£

¡¡±«Å·¤ÎÃæ¤Ç¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¡£´Ú¹ñ¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁß¤¤Àø¤Ã¤Æ¹¶¤á¹þ¤à¤â¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Ï5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤ë´Ú¹ñ¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤ÏµÍ¤á´ó¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â13Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬º¸¤Î¥í¥É¥ê¥´¤ØÅ¸³«¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¤È»×¤ï¤»¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ø¡£¤³¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬±¦Â­¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬´Ú¹ñ¥´¡¼¥ë¤Ø¤È½±¤¤¤«¤«¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È41Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬¾®¹ï¤ß¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿DF¤òËÝÏ®¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â­¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£

¡¡47Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¿ØÆâ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤«¤é¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â­¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤â¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤®¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¤é¤Î¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¼õ¤±¤¿¥í¥É¥ê¥´¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¹¶¤á¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï77Ê¬¡¢¼«¿ØÆâ¤Ç¤ÎCK¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£´Ú¹ñºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¤É¤ê¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇDF¤òËÝÏ®¤·¡¢5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬5¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡4Æü¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î°ìÀï¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢19»þ30Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
´Ú¹ñÂåÉ½ 0¡Ý5 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡13Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
0¡Ý2¡¡41Ê¬¡¡¥í¥É¥ê¥´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
0¡Ý3¡¡47Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
0¡Ý4¡¡49Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
0¡Ý5¡¡77Ê¬¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë

¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¢§´Ú¹ñÂåÉ½¡Ê3-4-2-1¡Ë
GK¡§¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦
DF¡§¥Á¥ç¡¦¥æ¥ß¥ó¡¢¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢¥­¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó
MF¡§¥½¥ë¡¦¥è¥ó¥¦¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¹¥ó¥Û¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¡¢¥¤¡¦¥Æ¥½¥¯¡¨¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó
FW¡§¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó

¢§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê4-2-3-1¡Ë
GK¡§¥Ù¥ó¥È
DF¡§¥ô¥£¥Á¡¼¥Ë¥ç¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF¡§¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW¡§¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¨¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¡ª ¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡õ¥í¥É¥ê¥´¡õ¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤è¤ëÁ´5¥´¡¼¥ë


¢§¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡È¿·À±¡É¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡ª



¢§¥Ö¥é¥¸¥ë¤é¤·¤¤·Ò¤®¤«¤é»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥í¥É¥ê¥´¡ª



¢§Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ª¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬2ÆÀÅÀÌÜ



¢§¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥É¥ê¥´¡ª



¢§¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¡ª¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª