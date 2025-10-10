¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤Û¤í¶ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÆÆ£¸÷µ£¡¢·è°Õ¿·¤¿¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½Ð¾ì¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢21Ê¬¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ìÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï64Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢ÀÆÆ£¤ÏÄ¾¸å¤Î66Ê¬¤ËÅêÆþ¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¸òÂå¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤Âå¤ÎÀÆÆ£¤Ï´ò¤·¤¤ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤º¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÄ©¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¡£º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âABEMA¡¢Tver¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
