¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¡ª¡¡·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°È¾¤Î21Ê¬¡¢1ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÃæ±û¤òÇË¤é¤ì¡¢MF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢Â¨ºÂ¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢64Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÇË¤é¤ì¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢89Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÅÄ¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂç»Å»ö¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç´é¤ò¾å¤²¤¿MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬±Ô¤¤ÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀDFÀ¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¡£¾åÅÄ¤Î·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¸½ºß¡¢¾åÅÄ¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤â¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ8¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¡É¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾åÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ°È¾¤Î21Ê¬¡¢1ËÜ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇÃæ±û¤òÇË¤é¤ì¡¢MF¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢Â¨ºÂ¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢64Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÇË¤é¤ì¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¸½ºß¡¢¾åÅÄ¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤â¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ8¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¡É¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¾åÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÇØÈÖ¹æ18¤ËÊÑ¹¹¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤¬·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¡ª
🏆¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025— Æü¥Æ¥ì¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ú¸ø¼°¡Û (@ntv_football) October 10, 2025
¡Ø🇯🇵ÆüËÜ🆚¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤🇵🇾¡Ù
¡¿
⏱️¸åÈ¾49Ê¬
¾åÅÄåºÀ¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È💥
¥¨¡¼¥¹¤¬·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë‼️
¡À@jfa_samuraiblue#¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ #jfa#daihyo #SAMURAIBLUE pic.twitter.com/i6JQHNgnwG