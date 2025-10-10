¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¶¯Îõ¥ß¥É¥ë¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ËÆ®»ÖÇ³¤ä¤¹¡ÖÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½Ð¾ì¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£21Ê¬¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¾®Àî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥ìµå¥ß¥É¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ö¤È¡¢GK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¤òÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢ÆüËÜ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»10ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¾®Àî¡£11»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ï¡¢³øËÜË®ÌÐ»á¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½ºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¾®Àî¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¿Ø¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈà¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÙà¤¸¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®Àî¤Ï¡Ö2ÆÀÅÀ¤òÆüËÜ¤È¤·¤Æ¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÝÂê¤Î»Ä¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê8¥«·î¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À8¥«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏËè»î¹çËè»î¹ç¡¢Æü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âABEMA¡¢Tver¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
