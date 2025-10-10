¾×·â¥ß¥É¥ëÃÆ¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡¢ºÇÂ®¤ÇÆüËÜÂåÉ½10¥´¡¼¥ëÅþÃ£¡ª ³øËÜË®ÌÐ»á¤òÄ¶¤¨¤ë
¢£¾®Àî¹Ò´ð¡¡ÆüËÜÂåÉ½µÏ¿
¢§2019Ç¯12·î14Æü
E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
vs¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥ÊÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§3ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯3·î21Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª
vsËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¡ÊH¡Ë¡§0ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯6·î6Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª
vs¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§2ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯9·î5Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vsÃæ¹ñÂåÉ½¡ÊH¡Ë¡§0ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯9·î10Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vs¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§1ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯10·î10Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vs¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§1ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯10·î15Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vs¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊH¡Ë¡§0ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯11·î15Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vs¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§0ÆÀÅÀ
¢§2024Ç¯11·î19Æü
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
vsÃæ¹ñÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§2ÆÀÅÀ
¢§2025Ç¯9·î10Æü
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
vs¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡ÊA¡Ë¡§0ÆÀÅÀ
¢§2025Ç¯10·î10Æü
¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025
vs¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡ÊH¡Ë¡§1ÆÀÅÀ
