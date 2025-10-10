NBA¤¬Ãæ¹ñ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡½ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î8Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢6Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°NBA¤¬Ãæ¹ñ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢NBA¤¬10Æü¤È12Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á2»î¹ç¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤¢¤ë¥Á¡¼¥à´´Éô¤¬¹á¹ÁÌ±¼ç±¿Æ°¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇNBA¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÈNBA¤È¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£1979Ç¯¤ËNBA¥Á¡¼¥à¤¬½é¤á¤ÆË¬Ãæ¤·¤Æ°ÊÍèÃæ¹ñ¤ÎNBA¥Õ¥¡¥ó¿ô¤¬µÞÁý¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¦ÕÌÀ¡Ê¥ä¥ª¡¦¥ß¥ó¡Ë¤¬NBA¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë8²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢2004¡Á19Ç¯¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¡¢·×17¥Á¡¼¥à¤¬Ãæ¹ñ¤Ç28»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢19Ç¯¤Ë¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥À¥ê¥ë¡¦¥â¥ì¡¼»á¤¬SNS¾å¤Ç¡Ö¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡¢¹á¹Á¤È¶¦¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢NBA¤È¤Î°ìÀÚ¤Î¸òÎ®¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÃæ¹ñ¤ÇNBA¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¡ÖÀä±ï¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ1²¯2500Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼º¤¤¡¢¿ô²¯¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢º£²ó¤ÎNBA¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ìºÆ¿Ê½Ð¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢²¼¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¶ÛÇ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÇØ·Ê¤Î²¼¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»º¶È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼»á¤¬NBA¤¬¡Ö½ÅÍ×»Ô¾ì¡×¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ËºÆ¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª²¼¤Ç³«ºÅÃÏ¤Ë¥Þ¥«¥ª¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¸ÌÀ¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥ì¥¤¥ä¡¼»á¤¬¡ÖNBA·Ð±Ä¿Ø¤Ï19Ç¯¤Î»ö·ï¤ÎºÆÈ¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¸«Êý¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¹Ö»Õ¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬Ãæ¹ñ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÅÜ¤ê¤ò¾·¤¤¤¿»öÎã¤«¤é¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÌ±Â²¼çµÁÅª¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡Ø²æËý¤Î¸Â³¦Àþ¡Ù¤ÏÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¡×¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖNBA¤Ï¶µ·±¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤ÊÏÃÂê¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈò¤±¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òµ»ÎÌ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²óµ¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏËÜÍè¡¢ÊÆÃæÎ¾¹ñ¿ÍÌ±¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤·³§¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿20Âå¤Î³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë