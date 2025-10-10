Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü22»þ¡á30±ß¹â¡¢4Ëü7650±ß
¡¡10Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ30±ß¹â¤Î4Ëü7650±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8088.8±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï438.8±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1944Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3170¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï27.59¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47650¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 11944
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47645¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +25¡¡¡¡¡¡132574
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3170¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 13923
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28645¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡1089
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 728¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 592
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
