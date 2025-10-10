¡ÚÂ®Êó¡Û¿Æ¤È½ÐÆ¬¡Ä36ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡°äÂÎ°ä´þ¤Î°ÍÍê¤¦¤±ÊÌ¤ÎÃË¤Ë»Ø¼¨¤«¡¡¤à¤«¤ïÄ®»àÂÎ°ä´þ»ö·ï
ËÌ³¤Æ»¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê55¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¡¢¿·¤¿¤ËÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤Î°ÂÅÄÏÂµ±ÍÆµ¿¼Ô¡¦36ºÐ¤Ç¤¹¡£
°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯8·î3Æü¡¢¤¹¤Ç¤Ë»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡¦²¬ºêÍ¦µ®ÍÆµ¿¼Ô¤éÃË3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ë»¥ËÚ»Ô¤ÎÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï10·î10Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ë¿Æ¤È½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÄÌ¿®µÏ¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤«¤é¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Î°ä´þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢²¬ºêÍÆµ¿¼Ô¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÃË¤ËÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×½ý³²»ö·ï
»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î2ÆüÌë¡¢Âç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤¬ÃÎ¿Í¤ÎÀ¾Â¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤ÎÌó2½µ´Ö¸å¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Ìó2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¶¦ÈÈ¼Ô¤¿¤Á¡×
·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ö¤Î°ÜÆ°¥ëー¥È¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ïÄ¾¸å¡¢»¥ËÚ»Ô¤«¤éÌó75¥¥íÎ¥¤ì¤¿¤à¤«¤ïÄ®Æâ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤¿»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢²¬ºêÍ¦µ®ÍÆµ¿¼Ô¤éÃË3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Î·ìº¯¤òÀö¤¤Î®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶§´ï¤ÎÊñÃú¤ò±£¤·¡¢¸åÆüÂç¾åÍÆµ¿¼Ô¤ËÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï°ÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ç6¿ÍÌÜ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£